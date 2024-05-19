23 yıl hapis cezası bulunan adam yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen ekipler, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli olarak bir operasyon düzenledi. Bu operasyon kapsamında, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık (iki dosya) ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan ve toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.