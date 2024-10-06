23 yıldır aranan hükümlü Balçova'da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
23 yıldır aranan hükümlü Balçova'da yakalandı

İzmir'de, eşini öldürdükten sonra cezaevine dönmeyen ve 23 yıldır aranan Ş.Ö., Balçova'da yakalandı. Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö., cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "Eşi kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö., 3 Ekim'de düzenlenen operasyonla Balçova'da yakalandı.

Ş.Ö.'nün, 1993 yılında Marmaris'te eşini öldürdüğü ve 2001 yılında izinli çıktığı cezaevine dönmeyerek firar ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.Ö. cezaevine gönderildi.

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