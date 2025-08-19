24 saat açlık vücutta kalıcı etkiler bırakır mı? İşin uzmanları anlattı

Bir gün boyunca yemek yememek, modern yaşamda kimi zaman bilinçli bir tercih, kimi zaman ise zorunluluk. Ancak 24 saatlik açlığın vücut üzerindeki etkileri, bilim dünyasının dikkatini çekti.

Metabolik değişimlerden beyin fonksiyonlarına kadar uzanan bu süreç, hem kısa vadeli hem de potansiyel uzun vadeli etkilerle dolu. Peki, bir gün aç kalmak vücudunuzu nasıl etkiliyor ve bu etkiler kalıcı mı? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında bu soruya yanıt arandı.

METABOLİZMA HIZLA UYUM SAĞLIYOR

24 saatlik açlık, vücudun enerji yönetim sistemini yeniden yapılandırdı. Harvard Tıp Fakültesi’nden endokrinolog Dr. David Ludwig, açlığın ilk saatlerinde vücudun glikojen depolarını tükettiğini belirterek, “Vücut, karaciğerdeki glikojen rezervlerini 12-16 saat içinde tüketir ve ardından yağ yakımına geçer” dedi.

Bu süreç, ketozis adı verilen bir duruma yol açıyor; vücut, enerji için yağ hücrelerini parçalamaya başladı.

Nature Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışma, 24 saatlik açlığın yağ yakımını %50’ye kadar artırabileceğini gösterdi. Ancak bu metabolik değişim, herkes için aynı değil.

Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Susan Jebb, bireylerin yaş, cinsiyet ve genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı tepkiler gösterdiğini vurgulayarak, “Özellikle diyabet hastaları veya metabolik bozukluğu olanlar için bu süreç riskli olabilir” dedi.

BEYİN VE ZİHİN ÜZERİNDEKİ ŞAŞIRTICI ETKİLER

Açlık, yalnızca fiziksel değil, zihinsel etkiler de oluşturdu. Kaliforniya Üniversitesi’nden nörolog Dr. Mark Mattson, açlığın beyin üzerindeki etkilerini yıllardır araştırdı. Mattson’a göre, 24 saatlik açlık, beyinde nörotrofik faktör (BDNF) üretimini artırıyor. Bu protein, yeni nöron oluşumunu destekliyor ve bilişsel işlevleri güçlendirdi.

Journal of Neuroscience’ta yayımlanan bir çalışma, kısa süreli açlığın hafızayı ve odaklanmayı iyileştirebileceğini ortaya koydu.

Dr. Mattson, bu etkilerin kişiden kişiye değişebileceği konusunda uyardı:

“Açlık, bazı insanlarda zihinsel berraklık sağlarken, diğerlerinde halsizlik veya sinirlilik oluşturabilir.”

Uzun süreli açlık denemeleri öncesinde mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguladı.

BAĞIŞIKLIK VE HÜCRESEL YENİLENME

24 saatlik açlığın en çarpıcı etkilerinden biri, otofaji adı verilen hücresel temizlik sürecini tetikledi.

Yale Üniversitesi’nden immünolog Prof. Ruslan Medzhitov, açlığın hücrelerin hasarlı bileşenleri temizlemesine olanak tanıdığını belirterek, “Otofaji, vücudun kendini yenileme mekanizmasıdır. Kısa süreli açlık, bu süreci hızlandırabilir” dedi.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma, 24 saatlik açlığın bağışıklık hücrelerinin yenilenmesini desteklediğini ve iltihaplanmayı azaltabileceğini gösterdi.

KALICI ETKİLER MÜMKÜN MÜ? PEKİ, BU ETKİLER KALICI MI?

Uzmanlar, tek bir 24 saatlik açlık döneminin kalıcı fizyolojik değişimlere yol açma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Ancak düzenli aralıklarla yapılan kontrollü açlık, uzun vadede metabolik sağlığı iyileştirebilir.

Londra King’s College’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Berry, “Aralıklı oruç gibi uygulamalar, insülin duyarlılığını artırabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir” dedi. Ancak Berry, açlığın herkes için uygun olmadığını ve özellikle hamileler, yaşlılar veya kronik hastalığı olanlar için risk taşıyabileceğini ekledi.

RİSKLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açlık, doğru şekilde uygulanmadığında olumsuz sonuçlara yol açabilir. 24 saatlik açlık sırasında dehidrasyon, baş ağrısı, yorgunluk ve kan şekeri düşüklüğü gibi yan etkiler görülebilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, uzun süreli açlık denemeleri, özellikle yeterli sıvı alımı olmadan, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebidi. Bu nedenle, açlık sürecinde bol su tüketimi ve elektrolit dengesinin korunması kritik.

DENGELİ BİR YAKLAŞIM ŞART

24 saatlik açlık, vücutta geçici ama güçlü değişimlere yol açtı. Yağ yakımından beyin fonksiyonlarına, hücresel yenilenmeden bağışıklık sistemine kadar geniş bir yelpazede etkiler oluşturdu. Ancak uzmanlar, bu sürecin kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Dr. Ludwig, “Açlık, bir araç olabilir, ancak herkes için sihirli bir çözüm değil.” sözlerini kullandı.

Bilimsel veriler, kontrollü açlığın potansiyel faydalarını desteklerken, bu uygulamaya başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak şart.