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Özcan Deniz evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi!

Özcan Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Deniz, hem sinema hem müzikle ilgili soruları yanıtladı, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 10:27
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24 yaş küçük sevgiliyi annesi istemiyordu! Özcan Deniz evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi

Özcan Deniz evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi!
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Özcan Deniz, Nişantaşı'nda sahne kıyafetleri için provaya gittiği bir erkek giyim mağazası çıkışı görüntülendi. 

İçeride yaklaşık yarım saat kalarak prova yapan ünlü şarkıcı, yeni yılı sahnelere ayırdığını setlerden uzak kalacağı dönemi ise senaryo ve hikaye yazarak değerlendireceğini söyledi. 

"2023'Ü SAHNELERE AYIRDIM"

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, "Sahne kıyafetleri için bugün alışveriş yaptım. Yeni yıla iyi başladık gayet iyi gidiyor. Sanıyorum 2023'ü sahnelere ayırdım" dedi.

"İKİ TANE GÜZEL İŞ VAR"

"Oyunculuğu askıya mı aldınız?" sorusu üzerine "Bir şeyler biriktiriyorum, yazıp çiziyorum. İki tane güzel iş var, bakalım ne olacak?" şeklinde konuşan ünlü isim, pandemi sonrası sinemanın geleceğini şu sözlerle değerlendirdi: "Sinema eylüle ya da ekime kadar kendini bulamayacak gibi duruyor, bulsa da eskisi gibi olmayacak o tarihten sonra ne olduğunu anlayacağız." 

Deniz, ayrıca yeni yılı karşıladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahneye çağırarak öptüğü kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ne zaman nikah masasına oturacağı sorusunu ise "Kısmet" diyerek geçiştirdi.


 

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