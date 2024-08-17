24 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: İHA
24 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Antalya’da hakkında 4 farklı suçtan toplam 24 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Jandarma ekipleri hükümlüyü arkadaşının evinde saklanırken yakaladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kuşlanılması suretiyle dolandırıcılık ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranma kaydı bulunan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H. S'yi (42) 15 günlük fiziki takibe aldı.

Çalışmalarını genişleten ekipler, H. S'yi Sarılar Mahallesinde arkadaşının evinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. S., tutuklanarak Manavgat S Tipi Cezaevine teslim edildi.

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