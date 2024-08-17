24 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kuşlanılması suretiyle dolandırıcılık ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranma kaydı bulunan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H. S'yi (42) 15 günlük fiziki takibe aldı.

Çalışmalarını genişleten ekipler, H. S'yi Sarılar Mahallesinde arkadaşının evinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. S., tutuklanarak Manavgat S Tipi Cezaevine teslim edildi.