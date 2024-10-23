24 yıllık bekleyişe anlamlı destek

Düzenleme: Kaynak: İHA
24 yıllık bekleyişe anlamlı destek

Sinop Boyabat’ta yol kenarında durakta 24 yıldır aşık olduğu kadını bekleyen Ecevit Öküzcü’ye tır şoförü Sevgi Altınal, kışın üşümesin diye konteyner hediye etti.

Sinop'ta yol kenarında durakta 24 yıldır âşık olduğu kadını bekleyen "Âşık Ecevit" lakabıyla tanınan Ecevit Öküzcü'ye, bir kadın tır şoförü tarafından konteyner kulübe hediye edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ve "Âşık Ecevit" diye tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında "Âşık Ecevit'in Yeri" diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor. Tırla o bölgeden sürekli geçen kadın tır şoförü Sevgi Altınal da Âşık Ecevit'e kışın üşümesin diye konteyner kulübe hediye etti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Sevgi Altınal, "Âşık Ecevit'i yalnız bırakmayalım. Buradan geçerken mutlaka yanına uğrayıp yiyecek içecek gibi ihtiyaçlarını da karşılayalım. Ben bunu sürekli yapıyorum ve kendimle gurur duyuyorum" dedi. Âşık Ecevit, kendisine kulübe hediye eden kadına sarılarak teşekkür etti.

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24 yıllık bekleyişe anlamlı destek

24 yıllık bekleyişe anlamlı destek

24 yıllık bekleyişe anlamlı destek

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