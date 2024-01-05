25 bin liralık tencere çalan 2 hırsız yakalandı

Kaynak: İHA
25 bin liralık tencere çalan 2 hırsız yakalandı
Isparta'da Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Bakır Tencere hırsızlığı yaptığı tespit edilen iki hırsız yakalandı.

Isparta’da bir garip hırsızlık vakası. Merkeze bağlı Kayı köyünde bakır tencere hırsızlığı yaptığı tespit edilen iki kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. F.C ve A.T isimli şahısların evlerindeki bir bakır kazan ve tencere çalınmasının ardından mağdurlar durumu yetkililere bildirdi.

Durum üzerine JASAT ve Asayiş Timleri harekete geçti. Çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen T.D ve Z.D yapılan takip sonucunda yakalandı. Hırsızlar gözaltına alındı. 25 bin liralık tencereler sahiplerine teslim edildi.

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