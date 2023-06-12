25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi

Ayda 25 bin TL kazandığını söyleyen Suriyeli sığınmacı, vergi ödemediğini belirterek, “Asgari ücretliler ölsün. Tek eksik şeriat, şeriat gelse tamam.” dedi.

25 bin TL kazanıp vergi ödemeyen Suriyeli ‘Asgari ücretliler ölsün. Şeriat gelsin’ dedi

Editör: İsa KARAARSLAN

Türk halkı bir yandan ekonomik kriz altında inim inim inlerken öbür yandan da milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı beslemeye devam ediyor.

YouTube’da yayın yapan Medyali TV, İstanbul Mecidiyeköy’de Suriyeli bir sığınmacı ile röportaj yaptı.

Röportajda skandal sözlere imza atan Suriyeli sığınmacının skandal sözleri tepki çekecek cinsten.

"ASGARİ ÜCRETLİ ÖLSÜN, KENDİLERİNİ ASGARİ ÜCRETE MAHKUM ETMİŞLER"
Vatandaşlara TL’nin değer kaybı ve zamlarla ilgili düşüncelerinin sorulduğu röportajda Suriyeli sığınmacı, aylık kazancının 25 bin TL olduğunu ve rahat geçindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Asgari ücretli ölsün bence. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var."

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"VERGİ ÖDEMİYORUM"
Tekstil işi ile uğraştığını ve kendi işinin patronu olduğunu belirten Suriyeli sığınmacı, vergi ödemediğini söyledi.

Suriyeli, muhabirin Türk vatandaşlarının vergi ödediğini hatırlatarak, bu durumun “ayrımcılık” olarak görüp görmediğini sorusuna ise "O devletle ilgili bir durum, bizle ilgili bir durum yok. Biz mutluyuz yani." dedi.

“TÜRKİYE’DE TEK EKSİK ŞERİAT”
Son olarak Türkiye'nin bir problemi olmadığını savunan Suriyeli, "Türkiye'de şu an tek eksik şeriat. Şeriat gelse tamam." dedi.

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