25 bin TL'ye lise diploması. Sonunda bu da oldu

Açık liselere geçişin sınırlandırılmasıyla "özel açık liseler" gündeme geldi. Söz konusu liseler, öğrencilere para karşılığı diploma sunuyor.

Devamsızlık kaydı tutulmayan, yüksek not vadedilen bu okullarda kanuna aykırı olarak derse bile girmeden 25 bin liraya lise diploması alınabiliyor. Eğitim uzmanları ise okullardaki denetimlerin artırılmasını istiyor.

NTV'de yer alan habere göre, Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bu okulların öğrenciyi sadece kağıt üzerinde gösterdikleri için 25-30 bin lira gibi bir ücretle kayıtlarını yaptıklarını açıkladı.

Belirlenen fiyat üzerine normal okul ücretini ilave etmediklerini ifade eden Soğuk, "Çünkü zaten okula herhangi bir maliyeti yok. Öğrenci okula gitmiyor ders almıyor." dedi.

"AĞIR CEZALAR VERİLMELİ"

Öğrencilere sene sonunda okuldan mezun olmuş gibi diplomalarını verdiklerinden bahseden Soğuk, MEB'in şikayet hattı kurması gerektiğini önerdi ve bu tip liselerin kapatılması ve ağır cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başka bir Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz ise, lise kademesinde toplamda 6 buçuk milyon öğrenci olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Bunun yüzde 30'u açık lisedeydi. Tabi açık lisenin önü kapanınca bu öğrenciler başka bir formül aramaya başladılar." diye konuştu.

"BU OKULLARA KAYMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Öğrencinin okul sistemi içerisinde konuları ayrıntılı olarak kavramadıysa başarılı olabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, "Ezber değil artık sınavlar yorum gücü gerektiriyor. Yorum yapabilmesi için öğrencinin konuyu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bakanlığın bu işe çok çabuk önlem alması gerekiyor. Açık lise düşünen öğrencilerin hepsi bir taraftan hemen bu tür okullara kaymaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacağı kararlaştırılmıştı.