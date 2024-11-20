25 kuruşluk poşete zam için 6 kurum toplanıyor. Güler misin? Ağlar mısın?

Plastik poşetlerin 2025'teki ücretini belirleyecek komisyon yarın toplanacak. Plastik poşetler, çevre kirliğinin önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019'dan bu yana ücretli hale getirilmişti. İşte o poşetlere önümüzdeki yıl zam yapılacak mı yapılmayacak mı? İşte bunun kararını işi gücü bırakan 6 kurum birden verecek.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığı'nda bir araya gelecek kurumlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri olacak. Masadaki tek konu 25 kuruşluk poşet olacak. Zam yapalım mı? Yoksa yapmayalım mı? 25 kuruştan devam mı edelim sorularına yanıt aranacak. Ama bu sorulara tam 6 kurum karar verecek. Masalar kurulacak, konuşmalar yapılacak.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın Plastik Poşet Komisyonu toplanacak.

BAKANI SUNUM YAPILACAK

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor.

Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinden kaynaklanan görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.