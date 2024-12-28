25 kuruştu alışveriş poşetine de zam geldi!

Kaynak: ANKA
25 kuruştu alışveriş poşetine de zam geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, alışveriş poşetlerinin fiyatı yeniden değerleme oranında zam yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, alışveriş poşetlerinin fiyatı yeniden değerleme oranında zam yapılarak 86 kuruşa yükseltildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi.

Katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Geri kazanım katılım payı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren adet başına 60 kuruş olmasına rağmen tüketicilerin ödeyeceği tutar, bakanlık tarafından 25 kuruş olarak devam ettirilmişti.

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