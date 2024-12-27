31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak? 2025 yılında kaç gün tatil var?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değil, ancak 1 Ocak resmi tatil. 31 Aralık’ta çalışma düzeni normal devam eder, ancak 1 Ocak’ta bazı kurumlar tatil uygulayabilir. 2025 yılı resmi tatil tarihleri de belirlendi.

Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 2025 resmi tatil günleri…

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir ve normal çalışma düzeni devam eder. Ancak 1 Ocak resmi tatil olup, bazı kurumlar yarım gün çalışabilir. 2025 yılının resmi tatilleri de belli oldu. Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

2025'te kaç gün resmi tatil var? Çalışanlar kaç gün izin yapacak? Tatilinizi şimdiden planlayın

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık, Türkiye’de resmi tatil değildir. Bu nedenle, 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak’ın resmi tatil olması sebebiyle bazı işyerlerinde özel sektör çalışanları ve okullar yarım gün çalışabilir ya da işverenin takdirine bağlı olarak tam gün izin verilebilir.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2024, Salı günü kutlanacak yılbaşı gecesi, 1 Ocak Çarşamba günü ile başlayacak. Yani, 1 Ocak günü resmi tatil olup, çalışanlar ve öğrenciler için tatil olacaktır.

2025 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ:

- Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

2025 yılında kaç gün tatil var? Milyonlarca kişi merak ediyor

- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

- Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

- Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlayacak)

2025'in resmi tatil takvimi belli oldu