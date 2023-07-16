25 metre yüksekten el ele tehlikeli atlayış anı böyle görüntülendi

Antalya'da 2 gencin yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden el ele tutuşarak denize yaptığı tehlikeli atlayış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAYNAK: DHA
25 metre yüksekten el ele tehlikeli atlayış anı böyle görüntülendi

Konyaaltı Sahili'ndeki falezler yaz aylarında doğal güzelliğiyle denize giren ve güneşlenenlerin uğrak yeri oldu. Muratpaşa ilçesinden Konyaaltı Sahili'ne gidilen Varyant bölgesindeki falezlerde 2 arkadaşın el ele tutuşup yaklaşık 25 metre yükseklikten denize atlayışları çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Denize dengesiz düşen 2 genç kısa süreli sersemlik yaşadıktan sonra sahile çıktı. Falezlerden arkadaşlarını izleyen 2 genç ise patikadan onların yanına, sahile indi. Tehlikeli atlayış bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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