Maden arama için izin verilen yayla için flaş karar çıktı. Siyanürle altın arayıp doğayı katledeceklerdi

Kaynak: Haber Merkezi
Maden arama için izin verilen yayla için flaş karar çıktı. Siyanürle altın arayıp doğayı katledeceklerdi
Ordu’da doğal harikası ile Türkiye’de tek olan Perşembe Yaylası için verilen maden arama ruhsatı için flaş karar çıktı. Valiliğin topladığı komisyon aldığı kararla siyanürle altın aranmasının önüne geçti.

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki yaylalar bir süredir maden arama tehlikesi altındaydı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir süre önce özel bir şirkete Perşembe Yaylası Çiseli şelalesi ve Korgan yaylası sınırları içerisinde maden arama ruhsatı vermişti. Özel şirket, 1500 metre yükseklikteki yaylalarda siyanürle altın aramayı planlanıyordu.

Doğal harika olan Perşembe yaylası dünya çapında turistlerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Doğal menderesleri ve yeşilliği ile ünlü yaylada maden açılma girişimi bölge halkının ve doğa savunucularının büyük tepkisini çekti.

Madenin açılmasına karşı yürütülen girişimler sonrası önemli bir karar çıktı. Yapılan itirazlar sonrası Ordu Valiliği tarafından kurulan İl Mera Komisyonu yerinde inceleme yaparak kararını verdi. Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan komisyon yaylada maden aranmasına izin vermedi. Alınan karar bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Son Haberler
Gnabry'den Real Madrid açıklaması Spor
Gnabry'den Real Madrid açıklaması
Bisiklet çalan maymun izleyenleri güldürdü Video
Bisiklet çalan maymun izleyenleri güldürdü
Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı Gündem
Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı
Bursa'da yaşlı kadın kamyonun altında kaldı Yerel Haberler
Bursa'da yaşlı kadın kamyonun altında kaldı
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcunun durumu belli oldu Spor
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcunun durumu belli oldu
Sürü otlatma kavgasında 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Sürü otlatma kavgasında 1 kişi yaralandı
Dünyada mutlaka görülmesi gereken yerler Yaşam
Dünyada mutlaka görülmesi gereken yerler