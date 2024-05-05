Maden arama için izin verilen yayla için flaş karar çıktı. Siyanürle altın arayıp doğayı katledeceklerdi

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki yaylalar bir süredir maden arama tehlikesi altındaydı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir süre önce özel bir şirkete Perşembe Yaylası Çiseli şelalesi ve Korgan yaylası sınırları içerisinde maden arama ruhsatı vermişti. Özel şirket, 1500 metre yükseklikteki yaylalarda siyanürle altın aramayı planlanıyordu.

Doğal harika olan Perşembe yaylası dünya çapında turistlerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Doğal menderesleri ve yeşilliği ile ünlü yaylada maden açılma girişimi bölge halkının ve doğa savunucularının büyük tepkisini çekti.

Madenin açılmasına karşı yürütülen girişimler sonrası önemli bir karar çıktı. Yapılan itirazlar sonrası Ordu Valiliği tarafından kurulan İl Mera Komisyonu yerinde inceleme yaparak kararını verdi. Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan komisyon yaylada maden aranmasına izin vermedi. Alınan karar bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.