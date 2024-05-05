Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza

Kaynak: İHA
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yasak olmasına rağmen bisiklet ile motosiklet kullanan 17 sürücüye, toplam 37 bin 332 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Jandarma ve Zabıta ekipleri özellikle akşam saatlerinde çocuk, yaşlı ve ailelerin park ve yeşil alanlarda gönül rahatlığı ile zaman geçirebilmeleri için sürekli devriye halinde geziyor.

Ekipler, yaya güvenliğini bozacak şekilde kuralları ihlal eden motosiklet ve bisiklet kullanıcılarını uyarıp, kurallara uymayanlara ise para cezası veriyor.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde Gazipaşa’da sahil yürüyüş yolları, park, yeşil alanlar, kaldırımlar ile trafiğe kapalı bölgelerde yasak olmasına rağmen bisiklet ve motosiklet kullanan 17 sürücüye; "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" maddesinden 690 lira, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 lira ve "motosikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek" maddesinden ise bin 506’şar lira toplam 37 bin 332 lira para cezası verdi.

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