25 yıldır lastik tamiri yapan kadın: 'Pilav yapmaktan daha kolay'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
25 yıldır lastik tamiri yapan kadın: 'Pilav yapmaktan daha kolay'

Antalya’da eşiyle birlikte 25 yıldır lastik tamiri yapan Mümine Gökçe, işini severek yaptığını ve lastik tamir etmenin pilav yapmaktan daha kolay olduğunu söylüyor.

Antalya’da yaşayan Mümine Gökçe, eşiyle birlikte 25 yıldır lastik tamiri yaparak geçimini sağlıyor. Erkek egemen bir meslek olan lastik tamirciliğinde ustalığını kanıtlayan Gökçe, işini büyük bir azimle sürdürüyor. Gökçe, lastik tamir etmeyi bir zorluk olarak görmediğini belirterek, “Pilav yapmaktan daha kolay” diyerek esprili bir şekilde işine olan sevgisini dile getiriyor. Müşterilerinin saygısını kazanan Gökçe, lastik tamirciliği konusunda sahip olduğu yeteneklerle dikkat çekiyor.

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