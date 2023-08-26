Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1922’de başlattığı Büyük Taarruz 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandı. 26 Ağustos Büyük Taarruza ilişkin tarihi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, 26 Ağustos Büyük Taarruz önemi nedir? 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz da ne oldu?

BÜYÜK TAARRUZ ÖNEMİ NEDİR?

Yunan işgal kuvvetlerine karşı Batı Cephesi’nde başlatılmış olan Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 tarihinde başlamıştır. 14 Ağustos’ta saldırı için yürüyüşüne başlayan Türk ordusu 26 Ağustos’ta taarruza geçmiştir. Gerçekleşen savaşın sonunda 9 Eylül 1922’de İzmir Yunan işgalinden kurtarılmış; 18 Eylül’de ise Yunan ordusu Anadolu’yu tamamen terk etmiştir.

Büyük Taarruz ’un, Sakarya Meydan Muharebesi’nden yaklaşık 1 sene sonra gerçekleştirilmiş olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu geçen 1 sene içinde Türk ordusu çeşitli eğitimler almış, ordudaki asker sayısı arttırılmış ve Büyük Taarruz’un her aşaması planlanmıştır.

26 Ağustos gecesi, Türk birlikleri Ahır Dağları üzerinden Yunan hattının arkasına gerisine intikal etmiş ve bu yürüyüş gece boyu sürmüştür. 26 Ağustos sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa yanında İsmet ve Fevzi Paşa ile beraber Büyük Taarruz’u yönetmek üzere Kocatepe’deki yerini almıştır.

Büyük Taarruz; sabah 04:30’da yoğun topçu atışıyla başlamış ve Türk birlikleri 06:00 sularında Tınaztepe’yi düşman işgalinden temizlemişlerdir.

27 Ağustos sabahı Türk ordusu tüm cephelerde yeniden taarruza geçerek Afyonkarahisar’ı geri almayı başarmış ve karargâh Afyonkarahisar’a taşınmıştır.

30 Ağustos 1922’ de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan birlikleri dört taraftan da sarılarak büyük bir bozguna uğratılmış ve aynı Kütahya, Yunan işgalcilerden temizlenmiştir.

İmha edilen Yunan birliklerinden arda kalanların geri çekilmesinin başlamasının ardından, Mustafa Kemal Paşa’nın ‘’Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’’ emriyle 1 Eylül’de takip hareketi başlamış ve 2 Eylül tarihinde Yunan orduları komutanı Trikopis esir edilmiştir.

9 Eylül 1922 tarihinde Türk birlikleri İzmir’e girmiş ve şehir, düşman işgalinden kurtarılmıştır. Takip eden günlerde Bursa, Karacabey, Urla, Bandırma ve Erdek gibi yerlerin de Yunan işgalcilerden temizlenmesiyle Batı Anadolu’daki Yunan işgali sona ermiştir.

Büyük Taarruz ile birlikte Türk milleti yeniden bağımsızlığına kavuşmuş ve yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Bu savaş ile Türk milletinin esir edilemez olduğu bir kez daha görülmüş ve bu tablo birçok mazlum millete örnek olmuştur.

BÜYÜK TAARRUZ SONUÇLARI

- Kazanılan zaferle birlikte Türk toprakları işgal kuvvetlerinden tamamen temizlenmiştir.

- Askeri güçle kabul ettirilmek istenen Sevr Antlaşması yırtılıp atılmıştır.

- Kazanılan zaferle birlikte yeni Türk devletinin temelleri atılmıştır.

- Savaşın ardından önce Mudanya Ateşkes Antlaşması ardından da Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Türkiye bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.