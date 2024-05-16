Yusuf Yazıcı sessiz sedasız dev imzayı attı

A Milli Takım’ın yıldızı ve ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk’tan herkesi şaşırtan ışık hızında bir hamle geldi.

2023 yılının yaz aylarında yeni bir aşka yelken açan ikili 1 senenin ardından sessiz sedasız evlendi.

İmzaların atılmasının hemen ardından Melisa Aslı Pamuk Instagram hesabındaki ismini değiştirerek Melisa Aslı Yazıcı yaptı.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Yusuf Yazıcı Trabzonspor altyapısında geçirdiği yılların ardından 2015'te ilk kez A Takım formasını giydi. 2019 yılında 17,5 milyon avro karşılığında Ligue 1 ekibi Lille'ye transfer olarak rekor kıran Yusuf Yazıcı burada Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Lille'ye geri dönen yazıcı Fransız ekibi için ter döküyor.

MELİSA ASLI YAZICI KİMDİR?

1991 yılında Hollanda’da dünyaya gelen Melisa Aslı Yazıcı 3 Haziran 2011'de istanbul’da yapılan yarışma sonucunda Miss Turkey Güzeli seçildi. Modellik kariyerinin yanı sıra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri alan Melisa Aslı Yazıcı Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Ulan İstanbul ve EGO gibi dizilerde ve Garip Bülbül Neşet Ertaş Cem Karaca’nın Gözyaşları gibi filmlerde oynamıştır.