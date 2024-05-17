Ahmet Ercan’dan İzmir için kritik uyarı: 6,5 büyüklüğünde büyük bir depreme gebe

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 04.57’de Ege Denizi’nin Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgenin 6,5 büyüklüğünde büyük bir depreme gebe olduğunu söyledi.

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Midilli-Sisam-Karaburun-Foça alanı Zeytinbağ kırığının gerdiği bir deprem alanıdır.

Son deprem 12 Haz. 12.28’de M6,2 olmuş, ancak buradaki gerginliği boşaltamamıştı.

Bugün Midilli M4,5; gerginliğin sürdüğünü göstermektedir. Bölge M6,5’da büyük depreme gebedir. Süresini bilmiyoruz.”