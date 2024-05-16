26 senedir kayıp adamın evinin 100 metre yakınında bulunma anları. Herkes bu olayı konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
26 senedir kayıp adamın evinin 100 metre yakınında bulunma anları. Herkes bu olayı konuşuyor
Cezayir’de 1998 yılında kaybolan Ömer Bin Omran isimli şahıs 26 yıl sonra komşularının bodrumundaki ağılda bulundu. Görüntüler infial yarattı.

26 yıldır aranan adamın bulunması ve bulunduğu yer dünya basınında gündem oldu. 1998 yılında meslek okuluna giderken kaybolan Ömer Bin Omran 26 yıldır aranıyordu.

Omran komşusunun samanla kaplı zemininin altındaki ağılıdan kurtarıldı. Omran’ın hem 26 yıl sonraki görüntüleri hem de kurtarılma anları sosyal medyada gündeme oturdu.

1024xauto-3.webp

Omran evinin sadece 100 metre uzaklığında canlı olarak bulunması herkesi şoke etti.

45 yaşında olan Ömer Bin Omran’ı yıllar önce kaçıran 61 yaşındaki yalnız yaşayan adam gözaltına alındı.

Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Öte yandan Omar’ı kaçıran kişinin köpeğini öldürmekle de suçlandığı ortaya çıktı.

1024xauto-2.webp

1024xauto-1.webp

gnr9wrbwsaifdmz.jpg

Son Haberler
Aziz Yıldırım’ın gururdan göğsünün kabardığı an Spor
Aziz Yıldırım’ın gururdan göğsünün kabardığı an
Emine Erdoğan Fatima Maada Bio ile görüştü Gündem
Emine Erdoğan Fatima Maada Bio ile görüştü
Türkiye Hollanda maçını şifresiz kanalda Spor
Türkiye Hollanda maçını şifresiz kanalda
Suç örgütü üyesi doktor ve hemşirelerin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı Gündem
Suç örgütü üyesi doktor ve hemşirelerin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı
Gücü zirve yaptı fiyatı aynı kaldı. Aracı kullanana yarış otomobili hissi yaşatıyor Gündem
Gücü zirve yaptı fiyatı aynı kaldı. Aracı kullanana yarış otomobili hissi yaşatıyor
Afra Saraçoğlu estetikli çıktı Magazin
Afra Saraçoğlu estetikli çıktı
Özel öğrenciler ile kano Yerel Haberler
Özel öğrenciler ile kano