26 senedir kayıp adamın evinin 100 metre yakınında bulunma anları. Herkes bu olayı konuşuyor

26 yıldır aranan adamın bulunması ve bulunduğu yer dünya basınında gündem oldu. 1998 yılında meslek okuluna giderken kaybolan Ömer Bin Omran 26 yıldır aranıyordu.

Omran komşusunun samanla kaplı zemininin altındaki ağılıdan kurtarıldı. Omran’ın hem 26 yıl sonraki görüntüleri hem de kurtarılma anları sosyal medyada gündeme oturdu.

Omran evinin sadece 100 metre uzaklığında canlı olarak bulunması herkesi şoke etti.

45 yaşında olan Ömer Bin Omran’ı yıllar önce kaçıran 61 yaşındaki yalnız yaşayan adam gözaltına alındı.

Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Öte yandan Omar’ı kaçıran kişinin köpeğini öldürmekle de suçlandığı ortaya çıktı.