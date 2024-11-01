Milyonlarca emekliye sıfır zam şoku! İsa Karakaş büyük riski açıkladı

Milyonlarca emekliyi yakından etkileyen yeni zam oranları ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ve Aralık ayı enflasyon oranının ardından kesinleşecek.

İsa Karakaş'ın yaptığı hesaplamaya göre enflasyon yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak.

TÜİK’in açıkladığı son 3 aylık enflasyon oranlarına göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 8,93 zam yapılması şimdiden kesinleşti.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyon tahminlerine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranının yüzde 13,46 olabileceğini açıkladı.

EMEKLİLERE SIFIR ZAM RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

İsa Karakaş, “Yüzde 41,5’lik enflasyon rakamı gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,46 oranında zam alacak” diyerek enflasyonun yüzde 43 ve üzerinde olmasının ise emeklilere en az yüzde 15 zam getireceğini söyledi. İsa Karakaş'a göre bu durumda 11 bin liranın altında maaş alan emekliler sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak.

“HÜKÜMETİN YASAL DÜZENLEMEYE GİTMESİ GEREKİYOR"

Enflasyonun beklenilen gibi yüzde 43 olması halinde maaşı 12 bin 500 lira altında olan tüm emeklilerin yüzde 15’lik zam alacağını hesaplayan İsa Karakaş, “Bunlara herhangi bir sosyal yardım ya da hazine yardımı olmayacak. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 15 bin liraya çıkarıldığı takdirde en geç aralık ayında hükümetin bir yasal düzenleme yapması gerekmektedir. Yasal düzenleme yapılmadan bunun arttırılması mümkün değildir. Dolayısıyla aradaki farkın tamamının SGK’nın değil hazinenin kasasından çıkması söz konusu olacaktır” açıklamasını yaptı.