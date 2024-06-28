26 yaşındaki hostesin makatından 1 kilo altın çıktı

Hindistan havayolları şirketi Air India Express'in bir kabin memurunun altın kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından, Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), suçta daha fazla kabin memurunun rolü olduğundan şüphelenerek soruşturmayı yoğunlaştırdı.

HOSTES TUTUKLANDI

Gelir İstihbarat Müdürlüğü, Maskat'tan kalkan bir uçakta kabin memuru olan 26 yaşındaki hostes Surabhi Khatun'u gözaltına aldı.

Khatun, rektumunda bileşik formda saklanan 960 gram altının bulunmasının ardından tutuklandı.

Diğer kabin memurlarının da sorgulandığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.