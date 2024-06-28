26 yaşındaki hostesin makatından 1 kilo altın çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
26 yaşındaki hostesin makatından 1 kilo altın çıktı

Air India Express'in Maskat'tan kalkan bir uçağında çalışan 26 yaşındaki hostes Surabhi Khatun’un makatından 1 kilo altın çıkınca tutuklandı.

Hindistan havayolları şirketi Air India Express'in bir kabin memurunun altın kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından, Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), suçta daha fazla kabin memurunun rolü olduğundan şüphelenerek soruşturmayı yoğunlaştırdı.

hostes6.jpg

HOSTES TUTUKLANDI

Gelir İstihbarat Müdürlüğü, Maskat'tan kalkan bir uçakta kabin memuru olan 26 yaşındaki hostes Surabhi Khatun'u gözaltına aldı.

hostes7.jpg

Khatun, rektumunda bileşik formda saklanan 960 gram altının bulunmasının ardından tutuklandı.

hostes3.jpg

Diğer kabin memurlarının da sorgulandığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

hostes5.jpg

İlgili Haberler
Özgür Özel Erdoğan’ın gizli planını açıkladı
Fahrettin Koca istifa iddialarına ilk kez cevap verdi
Yüzde 80 indirimi duyan sabahın 7’sinde kuyruğa girdi
Son Haberler
Akşener'in kızım dediği isim İYİ Parti'den istifa etti Siyaset
Akşener'in kızım dediği isim İYİ Parti'den istifa etti
Ünlü şarkıcı 17. meme ameliyatını oldu Magazin
Ünlü şarkıcı 17. meme ameliyatını oldu
Tekirdağ'da kaçaklara operasyon Yerel Haberler
Tekirdağ'da kaçaklara operasyon
Erdoğan: Sayın Esed'le görüşürüm Gündem
Erdoğan: Sayın Esed'le görüşürüm
Türkiye gri listeye İsmet Paşa zamanında mı girdi? Maliye Bakanlığı, "Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadeleyi sürdürecektir" dedi Ekonomi
Türkiye gri listeye İsmet Paşa zamanında mı girdi? Maliye Bakanlığı, "Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadeleyi sürdürecektir" dedi
Kim Kardashian, Marilyn Monroe oldu Magazin
Kim Kardashian, Marilyn Monroe oldu