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Sıfır kilometre araç satışlarına soruşturma. 260 bin aracın evrakı istendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iddialar üzerine sıfır kilometre araç satışları için harekete geçti. Bakan başlattığı İnceleme kapsamında 13 distribütörden bilgi ve belge talep edildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:24
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260 bin aracın evrakları istendi. Sıfır kilometre araç satışlarına soruşturma

Sıfır kilometre araç satışlarına soruşturma. 260 bin aracın evrakı istendi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır kilometre satışları hakkında inceleme başlattı. 13 firmadan bilgi ve belge istendi. İnceleme otomotiv sektöründe iddia edilen  stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı başlatıldı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti.

HEDEFTE 260 BİN ARAÇ VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 260 bin aracın satışı hedefte. 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Bakanlık, 0 kilometre araç alan tüketicilere ulaşarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp yapmadıklarını ve zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıklarını da sordu.

Bakanlık ayrıca alıcılara aksesuar ödemelerinin banka yoluyla mı yoksa elden mi yapıldığı sorusunu da sordu.Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret ‘vergi kaçakçılığı’ sayıldı

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.

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mdx
27.01.2023 13:28
neredeyse tüm bayiiler, plaka takıp 1-20 km deki arabaları liste fiyatının üzerinde satıyor. alan arkadaşlar var  
 
Ali Desidero
27.01.2023 13:24
Karaborsaya düşen 0 araçlar, ne günlerdeyiz artık düşünün biraz.  
 
merdanoğlu
27.01.2023 12:52
kişi başı yılda 1 arabadan fazla almak yasaklansın sorun çözülür  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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