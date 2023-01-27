Sıfır kilometre araç satışlarına soruşturma. 260 bin aracın evrakı istendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır kilometre satışları hakkında inceleme başlattı. 13 firmadan bilgi ve belge istendi. İnceleme otomotiv sektöründe iddia edilen stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı başlatıldı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti.

HEDEFTE 260 BİN ARAÇ VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 260 bin aracın satışı hedefte. 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Bakanlık, 0 kilometre araç alan tüketicilere ulaşarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp yapmadıklarını ve zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıklarını da sordu.

Bakanlık ayrıca alıcılara aksesuar ödemelerinin banka yoluyla mı yoksa elden mi yapıldığı sorusunu da sordu.Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret ‘vergi kaçakçılığı’ sayıldı

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.