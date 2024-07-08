27 askerin cezası belli oldu

Kuzey Kivu Eyaletin'deki cephe hattına yakın Butembo Garnizonu Askeri Mahkemesi'nde görülen davada 27 sanık yargılandı .

Savunma avukatlarından Jules Muvweko, Fransız AFP kuruluşuna yaptığı açıklamada, sanıkların "düşmandan kaçmak", savaş mühimmatını dağıtmak, emirleri ihlal etmek ve hırsızlık gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Duruşma sonunda "İki yüzbaşı da dahil olmak üzere 25 askerin idam cezasına çarptırıldığını" söyleyen Muvweko, temyize gitmeyi planladığını sözlerine ekledi.