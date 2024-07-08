27 askerin cezası belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
27 askerin cezası belli oldu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Tutsi liderliğindeki M23 isyancılarıyla yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında "düşmandan kaçtıkları" suçlamasıyla iki yüzbaşı da dahil olmak üzere 27 asker idama mahkum edildi.

Kuzey Kivu Eyaletin'deki cephe hattına yakın Butembo Garnizonu Askeri Mahkemesi'nde görülen davada 27 sanık yargılandı .

Savunma avukatlarından Jules Muvweko, Fransız AFP kuruluşuna yaptığı açıklamada, sanıkların "düşmandan kaçmak", savaş mühimmatını dağıtmak, emirleri ihlal etmek ve hırsızlık gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Duruşma sonunda "İki yüzbaşı da dahil olmak üzere 25 askerin idam cezasına çarptırıldığını" söyleyen Muvweko, temyize gitmeyi planladığını sözlerine ekledi.

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