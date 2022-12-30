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Dev promosyon. 27 bin lira hesaplara yatacak

Promosyon yarışında Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden dev anlaşma. Dev promosyon anlaşmasına imza atılan Karatekin Üniversitesi'nde 27 bin lira ödeme yapılacak. Bunun yanında personele 500 liralık puan ödemesi yapılacak

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:12
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27 bin lira hesaplara yatacak. Dev promosyon

Dev promosyon. 27 bin lira hesaplara yatacak
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Emekliler promosyon yarışında 8 bin liranın altında paralara mahkum edilirken, kamu personeli bu rakamı üçe dörde katlıyor. İşte bunlardan biri de Çankırı'daki Karatekin Üniversitesi. Anlaşmayı Rektör Harun Çiftçi açıkladı.Çok sayıda banka promosyon ödemelerinde kampanya üstüne kampanya yaparken bazı kurumlarda promosyon ödemelerinde dudak uçuklatan rakamlar ödüyor.

KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN PROMOSYON MÜJDESİ

2022 yılında bankaların promosyon yarışı yıla damga vurmuştu. Bazı kurumlarda promosyon ödemelerinde yarışa girmişti.

2022 yılında bankalar arasında yapılan promosyon ihaleleri deyim yerindeyse yılın son gününde bile kendinden bahsettirmeye devam ediyor.

2022'de promosyon tutarlarındaki artış çalışanların tebessüm etmesini sağlarken, altına imza atılan rakamlar ise dudak uçuklatıyor.

DEV PROMOSYON ÖDEMESİ

Yeni promosyon anlaşması haberi Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden geldi. Üniversite rektörü Harun Çiftçi tarafından yapılan açıklamada Halkbank ile yapılan görüşmeler sonrasında 27.000 TL nakit ve 500 TL paraf puan promosyon ödemesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2023 YILI ZAM YILI OLACAK

Öte yandan 2023 yılı içerisinde de promosyon ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Özellikle emeklilere ödenen promosyon ücretlerinin 10 bin TL'yi geçeceği konuşuluyor.

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FİKRİ TAKİPÇİ
30.12.2022 09:36
zannedilmesin ki o da bitmeyecek. Bir yıl sonra promosyon 3 yıllık olur mu diyeceksiniz.  
 
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