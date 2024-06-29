27 ilde ‘Sibergöz-47’ operasyonu: 97 gözaltı. Yerlikaya duyurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
27 ilde ‘Sibergöz-47’ operasyonu: 97 gözaltı. Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis', 'Suç örgütü kurma' ve 'Suç gelirinin aklanması' suçlarına yönelik olarak Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde yürütülen 'Sibergöz-47' operasyonlarında toplam 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

27 ilde ‘Sibergöz-47’ operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 'Sibergöz-47' adı verilen operasyonların gerçekleştirildiğini ifade etti. Operasyonlar, '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçları kapsamında Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde yapıldı. Operasyonlarda, banka hesaplarında toplamda 21 milyar lira işlem hacmine sahip 97 şüpheli yakalandı. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması sonucunda elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin lira değerindeki 12 konut, 6 otomobil, 4 motosiklet, 2 arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Bunun yanı sıra, çok sayıda ruhsatsız silah, av tüfeği ve büyük miktarda suç geliri Türk lirası ile dijital materyaller ele geçirildi.

'Siber Vatan' projesi kapsamında sanal devriyelerin haftanın her günü ve saati görevde olduğunu belirten Yerlikaya, "Siber suçlarla ve suçlularla olan mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren polislerimize teşekkür ederim. Allah onların yolunu açık etsin. Milletimizin duaları sizinle" şeklinde konuştu.

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