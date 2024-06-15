27 Kırgız 2 yıl sonra beraat etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
27 Kırgız 2 yıl sonra beraat etti

Kırgız Mahkemesi, 2022 yılından beri tutuklu bulunan 27 Kırgız asıllı aktivist hakkında beraat kararı verdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görülen davada Özbekistan ile sınır anlaşmasını protesto ettikleri için 20 yıl hapisle karşı karşıya olan 27 aktivist beraat etti.

Bişkek Mahkemesi, 2022 yılında tutuklanan ve kitlesel huzursuzluk yaratma ve iktidarı ele geçirmeye yönelik komplo kurmakla suçlanan sanıklar hakkında delillerin yetersiz olduğuna hükmetti.

Pek çok STK, tutukluların serbest bırakılması için seferber olmuştu. Kırgızistan'ın önde gelen STK'ları konu hakkında yaptıkları ortak açıklamada davayı "şok edici bir adalet hatası" olarak nitelendirmişti.

14 Haziran'da adliyeden ayrılan aktivistler, kararı memnuniyetle karşıladı ve davayı gündemde tuttukları için basın mensuplarına teşekkür etti.

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