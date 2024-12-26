27 yaşındaki 3 çocuk annesi evde ölü bulundu

West Midlands departmanında polis memuru ve West Midlands Ambulans Servisi çağrı yöneticisi görevlerini yapan 27 yaşındaki Bethany Wool Bridge evli ve 3 çocuk annesiydi. Çocukları 4 yaşındaki Tommy, 7 yaşındaki Lylah ve 10 yaşındaki Alyssia ile eşi Josh Wooldridge mutlu bir yaşam sürüyordu.

Mutluluklarını yeni aldıkları evlerinde sürdürmeye karar verdiler. Ancak evdeki tadilat işi sürüyordu. Genç kadın bu yılın ocak ayında Batı Midlands Polis Teşkilatı'ndaki görevinden istifa etti.

Bethany Wool Bridge ve ailesi Worfield'daki hayallerindeki eve taşındılar. Evine yeni yeni alışan genç kadın 17 Aralık'ta evinde baygın halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu 3 çocuk annesinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli görülen kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonucu henüz açıklanmadı.

Yakınları Beth olarak Bethany Wool Bridge'yi "Çocukları ve kocası söz konusu olduğunda çok ama çok sertti ve sevdiklerini korurdu. O kadar güzel bir ruha sahipti ki, hepimiz onunla gurur duyuyorduk" dedi.

Josh Wooldridge "Aile olarak parçalandık ve eşimin anısını sonsuza dek yaşatacağız. Kelimeler, onun kalbimizde bıraktığı ve asla doldurulamayacak boşluğu asla tarif edemez." dedi.

Kız kardeşi Tory, "Çok yıkıcı bir dönemden geçiyoruz ve Noel'e çok yaklaşıyoruz. Aile olarak, kocası Joshua ve üç güzel çocuğu için cenaze masraflarına katkıda bulunmak ve bu hayat değiştiren ve yürek parçalayan zamanda uygun gördükleri şekilde kullanmak üzere para toplamayı düşünüyoruz. 4.000 sterlinlik hedefin aksine, 147 bağıştan 2.500 sterlin kadar para toplandı" dedi.