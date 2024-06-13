27 yıl sonra gelen Titanik itirafı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
27 yıl sonra gelen Titanik itirafı

Kate Winslet, Titanik filminde Leonardo DiCaprio'yla öpüşme sahnesinin çekimlerinin bir 'kabus' olduğunu itiraf etti.

Dünyanın en çok izlenen yapımlarından biri olan Titanik filminin başrol oyuncusu Kate Winslet’tan şoke eden itiraf…

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11 Oscarlı filmde Rose karakterine hayat veren Kate Winslet, bu yapım sayesinde Hollywood yıldızına dönüşmüştü. Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan güzel oyuncunun rol arkadaşıyla öpüştükleri sahne bir efsane haline gelmişti.

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Daha önce de Titanik'le gelen şöhretin hayatını mahvettiğini söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, Leonardo DiCaprio'yla öpüşme sahnesinin çekimlerinin bir 'kabus' olduğunu ve 'hiç de göründüğü gibi olmadığını' itiraf etti.

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Leo'yu öpmenin "hiç de abartılacak bir şey olmadığını" söyleyen oyuncu, yönetmen James Cameron'un mükemmel ışıklandırmayı istemesi nedeniyle sahneyi defalarca çektiklerini ve Leonardo ile makyajlarının sürekli birbirlerine bulaşması sebebiyle zor anlar yaşadığını söyledi.

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