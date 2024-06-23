27 yıllık kitap 2 milyon liraya satıldı

İngiliz haber ajansı PA'nın haberine göre, 2 milyon Liraya satılan “Harry Potter ve Felsefe Taşı” adlı kitap, 1997 yılında basılan ilk 500 kopyadan biri.

Açık artırmada satılan bu kitabın çok iyi bir durumda olduğu ve yirmi yılı aşkın bir süre önce Londra'daki bir mağazadan satın alındığı belirtildi.

2 MİLYON LİRAYA SATILDI

İlk Potter kitabının orijinal adı “Harry Potter ve Felsefe Taşı”dır. Ancak açık artırmayla 2 milyon lilraya satılan kitabın içerisinde küçük hatalar da bulunuyor. "Filozof" alt kapakta yazı yanlış yazılmış ve "1 sihirli değnek" sayfa 53'teki ekipman listesinde iki kez listelenmiş.

Müzayede evi bu değerli kitap için 40.000 ila 60.000 pound (47.000 ila 71.000 euro) arasında bir bedel belirlemişti. Müzayedenin sonunda kitap 45.201 pounda (yaklaşık 2 milyon lira) el değiştirdi.

“HER HARRY POTTER KOLEKSİYONCUSUNUN TACINDAKİ MÜCEVHER”

Lyon ve Turnbull Kitaplar ve El Yazmaları Müdürü Cathy Marsden, mekanın önemine vurgu yaptı. Marsden, "Yazılanların çoğu Edinburgh şehrinde geçtiğinden, Harry Potter tarihinin bu erken ve önemli parçasının İskoç tarihinin başkentinde olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısının son derece nadir bir kitap olduğunu söyleyen Marsden, “Bu kadar mükemmel durumdaki bir kitaba herhangi bir Harry Potter koleksiyoncusunun tacındaki mücevher denebilir” ifadelerini kullandı.

İlk kitabın değerli ilk baskısına ek olarak, “Harry Potter ve Sırlar Odası”nın 1998 tarihli ilk baskısı da açık artırmada 7.600 dolara satıldı.