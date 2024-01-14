27,4 milyon dolarlık servetini dağıtacak 50 kişi arıyor. Patron çıldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
27,4 milyon dolarlık servetini dağıtacak 50 kişi arıyor. Patron çıldırdı
Kimya devi BASF kurucusu Friedrich Engelhorn'un 31 yaşındaki torunu Engelhorn, 2022’nin Eylül ayında ölen büyükannesi Traudl Engelhorn- Vechiatto'dan kalan 27,4 milyon dolarlık mirasını 50 yabancıya dağıtmak için bir grup kurdu.

Marlene Engelhorn 2022 yılının Eylül ayında vefat eden büyükannesi 27,4 milyon dolarlık mirasını dağıtma kararı aldı. Yeniden Dağıtım Konseyi'ne katılmaları için rastgele seçilen 16 yaş üstü Avusturya vatandaşlarına 10.000 davetiye gönderildi. Seçilmiş 50 katılımcı ve 15 yedekten oluşan konsey, mart- haziran ayları arasında Salzburg'da toplanacak.

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27,4 MİLYON DOLARLIK SERVETİNİ DAĞITACAK

Konsey, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği gerçekleştirerek 27 milyon dolarlık mirasın nasıl dağıtılacağına karar verecek. Daiy Mail'in yaptığı habere göre, Engelhorn, konsey üyelerinin servet eşitsizliği, iklim değişikliği ve sosyal adalet gibi konulardaki fikirlerini dikkate alacağını söyledi.

“VARLIKLI KİŞİLERİN VERGİLERİ ARTIRILSIN”

Ağustos 2022'de Amsterdam'da düzenlenen Millionaires for Humsnity etkinliğine katılan Engelhorn, varlıklı kişilere uygulanan vergilerin artırılması için kampanya başlattı.

Engelhorn, kendisine miras kalan parayı inceleme ve yeniden dağıtım için bir fırsat olarak gördüğünü belirterel. Mirasının yüzde 90'ını dağıtmayı taahhüt etti.

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