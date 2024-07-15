27’lik ülkücü başhekim oldu

Kamu atamalarının liyakat açısından tartışma konusu olduğu son günlerde, Ülkü Ocakları'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Ülkü Ocakları üyesi Miraç Küllü’nün mesleğinin erken döneminde gösterdiği üstün başarı sonucunda Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandığını duyurdu.

Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşkilatımızda görev yapmakta olan ülküdaşımız Miraç Küllü, mesleğinin en erken diliminde gösterdiği üstün başarı sonucu Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanmıştır. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım bugün Türkgün Gazetesinde yayımlanan röpörtajında “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde yetişen gençlik, bugün 27 yaşında; vatanına, milletine ve devletine hizmet eden şuurlu yeni nesil Ülkücü gençliktir” diye belirtmiştir. İşte o gençlik tam olarak bu gençliktir. Miraç Küllü kardeşimizin yolu bahtı alnı açık olsun. Türk Milletine hizmeti daim olsun."