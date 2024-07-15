27’lik ülkücü başhekim oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
27’lik ülkücü başhekim oldu

Ülkü Ocakları'nda görev yapan Miraç Küllü, kariyerinin başında Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi.

Kamu atamalarının liyakat açısından tartışma konusu olduğu son günlerde, Ülkü Ocakları'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Ülkü Ocakları üyesi Miraç Küllü’nün mesleğinin erken döneminde gösterdiği üstün başarı sonucunda Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandığını duyurdu.

Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşkilatımızda görev yapmakta olan ülküdaşımız Miraç Küllü, mesleğinin en erken diliminde gösterdiği üstün başarı sonucu Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanmıştır. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım bugün Türkgün Gazetesinde yayımlanan röpörtajında “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde yetişen gençlik, bugün 27 yaşında; vatanına, milletine ve devletine hizmet eden şuurlu yeni nesil Ülkücü gençliktir” diye belirtmiştir. İşte o gençlik tam olarak bu gençliktir. Miraç Küllü kardeşimizin yolu bahtı alnı açık olsun. Türk Milletine hizmeti daim olsun."

burak-kilioc.jpg

gsc9w9wxkaadqjq.jpeg

İlgili Haberler
Saray’ın danışmanı Orhan Karakurt’un saat ve ayakkabı fiyatı dudak uçuklattı
İYİ Parti'nin kritik Afyon kampına 6 milletvekili katılmadı
Son Haberler
Xherdan Shaqiri veda etti Spor
Xherdan Shaqiri veda etti
Estonya Başbakanı görevinden istifa etti Dünya
Estonya Başbakanı görevinden istifa etti
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı Spor
Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı Gündem
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar. Kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı
Trump suikasttan üç milyar dolar kazandı Dünya
Trump suikasttan üç milyar dolar kazandı
Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı Gündem
Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala 15 Temmuz gecesi verdiği emri açıkladı "Gerekirse hainlerin başlarına yıkın" Gündem
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala 15 Temmuz gecesi verdiği emri açıkladı "Gerekirse hainlerin başlarına yıkın"