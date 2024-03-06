27'nci suçunda yakayı ele verdi!

Kaynak: İHA
27'nci suçunda yakayı ele verdi!
Karabük'te 26 suç kaydı bulunan zanlı, bir inşaat firmasına ait malzemeleri çalarken yakalandı.

Karabük’te bir inşaat firmasına ait malzemeleri çalıp ve sattığı iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarını alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
Çalışmalar neticesinde inşaattaki malzemeleri çalarak bir işyerine sattığı tespit edilen S.M. yakalandı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlının başta hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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