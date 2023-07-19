28 takım Lionel Messi için seferber oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Paris Saint Germain’de geçirdiği 2 sezonun ardından flaş bir kararla Inter Miami’ye transfer olan Lionel Messi için MLS ekipleri harekete geçti.

SportBible'ın haberine göre, MLS’de hem Doğu hem de Batı konferansında bulunan kulüpler Messi’nin daha iyi şartlarda futbol oynayabilmesi bir dizi değişiklik yapacak.

Haberde ayrıca, Seattle Sounders, Portland Timbers, New England Revolution Atlanta United ve Charlotte FC’nin bu değişiklikler kapsamında sahalarındaki suni çimlerde değişikliğe gidecek.