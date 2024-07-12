28'inci Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi oldu

Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi belli oldu

28 yıldır çeşitli alanlarda ödül veren Aydın Doğan vakfı, bu yıl ödülün kime gideceğini kararlaştırdı.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, 2024 yılı Aydın Doğan Ödülü’nün, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye takdim edilmesini kararlaştırdı.

Böylece ödülün sahibi filozof Prof. Dr. İoanna Kuçuradi oldu.

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Yalçındağ, Kuçuradi'ye verilen ödüle yönelik, "Ülkemizde felsefi düşüncenin yaygınlaşmasına yaptığı katkılardan dolayı Kuçuradi'ye teşekür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı da Kuçuradi'yi tebrik etti.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye ödülü, kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesi'ni, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptı. 1970'te Doçent, 1978'de de Profesör oldu. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne atandı. 1969 yılında kurulan Felsefe Bölümünün kuruluşundan Ekim 2003'e kadar başkanlığını yürüttü. 1997'de kurulan İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Mart 2005'e kadar müdürlüğünü yaptı. 1998 yılından bu yana da UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün sahibidir. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne atanan İoanna Kuçuradi, bu üniversitenin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Müdürlüğünü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı'nın başkanlığını yapmaktadır.

AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ HAKKINDA

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına 28 yıldır verilen Aydın Doğan Ödülü, kültür, sanat, edebiyat, bilim alanında dünya çapında örnek çalışmalar yapan kurumları veya kişileri ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeyi de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu

2) 1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih Prof. Dr. İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Ödülü: Fotoğraf Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Fotoğraf Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman Orhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan Ödülü T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

21) 2017 Aydın Doğan Ödülü: Resim Neş’e Erdok

22) 2018 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Arif Sağ

23) 2019 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Şener Şen

24) 2020 Aydın Doğan Ödülü: Deprem Araştırmaları İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

25) 2021 Aydın Doğan Ödülü: Sağlık Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin

26) 2022 Aydın Doğan Ödülü: Seramik Sanatı Alev Ebüzziya

27) 2023 Aydın Doğan Ödülü: Koro Müziği Antakya Medeniyetler Korosu

28) 2024 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal Bilimler Prof. Dr. İoanna Kuçuradi