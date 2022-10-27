Efes'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel forma. Fenerbahçe derbisinde giyecek

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçında 29 Ekim'e özel formayla parkede olacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile bayrağımızın renklerinin de yer aldığı formayı Anadolu Efes oyuncularının yanı sıra Anadolu Efes'in sevilen maskotu Çaylak da giyecek.

Cumhuriyetimizin 99. yılından 100. yılına geçişi coşkuyla kutlanacak

Türk derbisine ev sahipliği yapacak maç boyunca Cumhuriyet Bayramımız coşkuyla kutlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu, taraftarlara dağıtılacak olan Türk bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kırmızıya boyanacak.



