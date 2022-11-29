29 Kasım Salı TV yayın akışında ne var? 29 Kasım Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 29 Kasım Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler gün gün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Kasım Salı haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Kasım Salı televizyonda ne var? 29 Kasım Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Kasım Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Kasım Salı televizyonda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

22:30 Bir Peri Masalı

01:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

03:00 Kamera Arkası

03:30 Tozluyaka

06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:15 Toprak İle Fidan

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:35 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Yürek Çıkmazı

17:00 Ana Haber

17:50 İddiaların Aksine

18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Ekvador-Senegal”

20:00 Yürek Çıkmazı

23:30 Mavzer (Yerli Sinema)

01:20 Yürek Çıkmazı

03:30 Teşkilat

05:40 Kapanış