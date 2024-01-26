29 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Yaban kırsal Mahallesi’nde inşaatta çalışan 29 yaşındaki Mahsun Kurt’un elindeki demir kalıp yüksek gerilim hattına çarptı.

Akıma kapılan işçi, ikinci kattan yere düştü ve ağır yaralandı. Kurt, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İşçinin elektrik akımına kapılarak yüksekten düştüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybettiği inşaatın üzerinde kendi görüntüsü ile birlikte inşaat ve çevrenin görüntülerini çeken Kurt’un bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.