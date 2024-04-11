Elektrik akımına kapılan bina görevlisi öldü

Kaynak: DHA
Elektrik akımına kapılan bina görevlisi öldü
Gaziantep’te yaşanan talihsiz bir olayda, yoğun yağmur sonucu garajı su basan apartman görevlisi Mehmet Şahan (55), temizlik yaparken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Karataş Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Şiddetli yağışlar sebebiyle apartmanın garajını su bastı. Su birikintisini temizleyip, suyu boşaltmaya çalışan görevli Mehmet Şahan, elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden diğer apartman sakinleri hemen 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, görevliyi hızla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada acil serviste tedaviye alınan görevli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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