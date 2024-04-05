2'si evde, biri araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak yapılan incelemede, evde Nurgül Kaya (35) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (10) yanmış cesetleri bulundu.

Ekiplerin araştırmaları sürerken, evden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir aracın daha yandığı belirlendi. Araç içerisinde yapılan incelemede tamamen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Bu cesedin, baba Neşet Kaya'ya ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini ve yetkililerin olayı araştırdığını belirtti. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, cesetlerin otopsi için hastane morguna kaldırılacağı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.