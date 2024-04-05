2'si evde, biri araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu

Kaynak: İHA
2'si evde, biri araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu
Mersin'in Erdemli ilçesinde trajik bir olay meydana geldi. İlçeye yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan İlemin Mahallesi'nde sabaha karşı bir evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak yapılan incelemede, evde Nurgül Kaya (35) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (10) yanmış cesetleri bulundu.

Ekiplerin araştırmaları sürerken, evden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir aracın daha yandığı belirlendi. Araç içerisinde yapılan incelemede tamamen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Bu cesedin, baba Neşet Kaya'ya ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini ve yetkililerin olayı araştırdığını belirtti. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, cesetlerin otopsi için hastane morguna kaldırılacağı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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