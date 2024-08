3.500 yıllık vazoyu kırıp kaçtılar

Batı Şeria'da yapılan kazılarda sağlam halde bulunan Geç Tunç Çağı'na ait eser, 35 yıldır Hayfa Üniversitesi'ne bağlı Hecht Müzesi'nde sergileniyordu.

Cuma günü meydana gelen kaza sırasında küpün etrafında herhangi bir koruyucu cam bulunmuyordu.

Girişin yakınında kırılan camın ardından çocuğun ve annesinin korktukları ve hemen oradan ayrıldıkları söyleniyor.

Dr. Rivlin, ikilinin tekrar müzeye dönmeleri konusunda ısrarcı oldu ve onları müzede rehberli bir tura davet etti.

Dr. Rivlin, kavanozun bir vitrinin arkasında olmamasının sebebinin müzenin kurucusu Dr. Reuven Hecht'in vizyonu olduğunu açıkladı.

Amacı arkeolojik eserleri ziyaretçiler için mümkün olduğunca ulaşılabilir kılmaktı.

