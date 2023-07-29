3 araç birbirine girdi minibüsteki yolcu öldü

Ankara’da bir yolcu minibüsü ile iki aracın karıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Ölen kişinin minibüsteki yolcu olduğu belirtildi.

KAYNAK: İHA
3 araç birbirine girdi minibüsteki yolcu öldü

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara - Samsun Karayolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu indirmek için yol kenarında duran 06 CNG 31 plakalı minibüse arkadan gelen 06 COV 34 plakalı otomobil çarptı.

Sürücüsünün kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği 60 AEG 685 plakalı araç ise yol kenarındaki otluk araziye devrilerek metrelerce savruldu.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüs yolcusu Mürsel Akdoğan’ın (47) hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan 10 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü. Gözyaşlarını hakim olamayan Akdoğan’ın bazı yakınları ise sevdiklerini kaybetmenin acısı sebebiyle baygınlık geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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