Ünlü çikolata markasında plastik madde tespit edildi. Türkiye'de de satılıyor

Dünya genelinde sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin tespit edilmesiyle ilgili marketlerden çekilen ürünler listesine yeni bir eklendiği açıklandı.

Alınan bilgilere göre, Türkiye'de ve dünya genelinde satışı yapılan popüler bir çikolata markası olan Ritter Sport'a ait bir sütlü çikolata ürününde sağlığa zarar veren madde tespit edildi.

AĞIZ VE BOĞAZDA CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLUYOR

Ağız ve boğazda ciddi yaralanmalara veya iç yaralanmalara neden olabilecek plastik parçalar bulunduğu için bu çikolatanın Almanya’da tüm marketlerden geri çağrıldığı belirtildi.

Şirketten gelen açıklamaya göre, 1912 yılında kurulan ve binlerce çalışana sahip olan Ritter Sport, söz konusu ürün olan Ritter Sport Dolgulu Sütlü Çikolata'nın kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulunuyor ve müşterilerden ilgili satış noktalarına ürünleri iade etmeleri isteniyor.

3 Şubat 2025 tarihine kadar kullanılması gereken üç parti üründe plastik parçaların bulunduğu belirtilirken, etkilenen ürünlerin bilgileri şu şekildedir:

Ürün Kodu: Ritter Sport Dolgulu Sütlü Çikolata

Çeşit: Yoğurt

İçerik: 100g

Parti numarası: H3P1 0304 - H3P20304 - H3P40304

Son kullanma tarihi: 3 Şubat

ÜRÜN 100'DEN FAZLA ÜLKEDE SATIŞTAYDI

Ritter Sport, çikolata ve şekerleme endüstrisinde 1912 yılında Almanya'nın Stuttgart kentinde Alfred Eugen Ritter ve Clara Ritter tarafından kuruldu. Şu anda dünya genelinde 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, binlerce çalışanıyla hizmet veriyor.