Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu. 'Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım'

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Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu. 'Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım'
Kasım ayından Nisan ayına kadar cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni Nihal Candan 37 kiloya düştüğü ve hasta olduğu iddiasıyla 2 gün önce tahliye edilmişti. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Nihal Candan soluğu kuaförde aldı ve ilk kez cezaevi günlerini anlattı.

"Candan kardeşler" olarak medyada isimlerini duyuran ve stil - güzellik yarışmalarına katılan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerden iki gün önce herkesi şaşkına çeviren bir haber gelmişti.

Yeme alışkanlıkları bozulduğu ve 'anoreksiya nevroza' adlı hastalığa yakalandığı ifade edilen; cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü aktarılan kardeşlerden Nihal Candan'a tahliye kararı verilmişti.

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TAHLİYE EDİLDİ

Candan cezaevinden çıktığında kendi imkanlarıyla evine gittiği belirtildi. Annesi Umut Candan kızınını psikolojik durumunun iyi olmadığını, cezaevinde saçlarını hiç taramadığını ve hep dolaşık olduğu için onları açamadıklarını söyleyerek ilk iş olarak kızını bir kuaföre götüreceğini söyledi ve götürdü.

Kuaförden çıktıktan sonra Kanal D Haber'e özel açıklamalarda bulunan Nihal Candan, cezaevi günlerini anlattı.

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"KARDEŞİM BAHAR BANA ÇOK DESTEK OLDU"

Kanal D ana habere yaptığı açıklamalarında hapishanede yaşadığı günlerden bahseden Candan, şu ifadeleri kullandı:

-Hastalıktan 37 kiloya düştüm. Cezaevinde kardeşim Bahar Candan bana çok destek oldu.

"SEÇİL ERZAN İLE AYNI KOĞUŞTAYDIM, ÇOK İYİ ANLAŞTIK"

-Hapiste Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım. Çok iyi anlaştık. Sessiz sakin bir yapısı var. Kardeşim Bahar Candan'ı çıktıktan sonra ziyaret edemiyorum. Çünkü anksiyete krizim tetikleniyor. Umarım o da tahliye olur.

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