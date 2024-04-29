Arda Güler Real Madrid'deki Galatasaraylı yıldızı açıkladı

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Arda Güler Real Madrid'deki Galatasaraylı yıldızı açıkladı
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, takımda herkesin kendisine "Abi" dediğini söyledi.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Kafa Sports'ta soruları cevapladı ve ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Takımda herkesin kendisine "Abi" diye seslendiğini belirten 19 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Bana Arda abi diye sesleniyorlar. Ben de şaşırıyorum. Mesela Modric geliyor bana 'abi' diyor. Türkçe 'abi' ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri"

Arda takımdaki Galatasaray taraftarı olan futbolcuyu da şöyle açıkladı:

"Alaba çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş. Hatta Galatasaraylı olduğunu söylüyor ve şakalaşıyoruz. 'Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım' diyor."

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