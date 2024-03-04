3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş

Kaynak: DHA
3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş
Nevşehir'in Avanos ilçesi Bozca köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Metin Ergüneş, eşi Servet Ergüneş ve Ömer Sökmen hayatını kaybetti.

Kazada ayrıca altı kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin, Metin ve Servet Ergüneş çiftinin gezmek için Konya'ya gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları belirlendi. Cenazelerin işlemlerinin ardından Kayseri'ye götürüldüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Toprağa Verildiler

Kazada yaşamını yitiren Metin (48) ve eşi Servet Ergüneş (44) ile diğer araçta bulunan Ömer Sökmen'in (39) otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından defnedildi. Ergüneş çifti ve Sökmen'in ailesi ile yakınları ve vatandaşlar cenaze törenine katıldı.

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