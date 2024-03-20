3 ay sonra askere gidecekti motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Antalya’nın Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Hurdacılar Caddesi'nde meydana gelen olayda, 75'inci Yıl Caddesi yönünde seyir halinde giden Mustafa Yaldız’ın kullandığı 07 BDD 675 plakalı motosiklet, park halindeki 07 C 1666 plakalı servis aracına hızla çarptı.

3 AY SONRA ASKERE GİDECEKTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, haziran ayında askere gideceği belirtilen Mustafa Yaldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BABA AYAKTA DURAMADI

Kazayı öğrenip olay yerine gelen Mustafa Yaldız’ın babası Yasin Yaldız, ayakta durmakta güçlük çekti. Bir bacağı kırık koltuk değnekli bir yakını ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polisin sarılarak sakinleştirdiği kişi, diğer yakınlarının yanına götürüldü.

Yapılan çalışmanın ardından Mustafa Yaldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.