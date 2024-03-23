3 ayda ne kadar kaçak altın yakalandı. Ticaret Bakanlığı açıkladı

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3 ayda ne kadar kaçak altın yakalandı. Ticaret Bakanlığı açıkladı
Altında ithalat kotasından sonra kaçakçılığın artacağı iddia edildi ve öyle de oldu. Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen kaçak altınların değerinin 700 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu. Geçen yılın toplamında yakalanan altının yarısı bir ayda ele geçirildi.

Altın kaçakçılığı arttı. Bu artış resmi rakamlara da yansıdı. Geçen yıl toplamında 900 milyon liralık kaçak altın ele geçirilirken, bu yıl şubatta yakalan kaçak altının değeri 500 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kota uygulaması nedeniyle iç ve dış piyasa arasında oluşan fiyat farkının altın kaçakçılığını zirveye taşıdığı iddia ediliyor.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında 700 milyon liralık kaçak altın ele geçirildiğini açıkladı. İddiaya göre İç ve dış piyasa fiyat makasının 5 bin doları aşmasıyla birlikte ülkeye kaçak altın girişinin arttı. Düşen katma değer ihracat da ciddi darbe almaya devam ediyor.

ŞUBAT AYINDA 500 MİLYON LİRALIK KAÇAK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın altın ithalatinda kota getirmesiyle birlikte iç ve dış piyasada büyük bir fark oluştu. Bu durum da altın kaçakçılığını zirveye taşıdı. 2023’ün tamamında 900 milyon lira değerinde kaçak altın yakalanırken bu yıl sadece şubatta yaklaşık 500 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi ve rekor kırıldı.

Sektör temsilcileri geçici dahi olsa kotanın kaldırılmasını bekliyor. Üreticilere göre ihracatta katma değerin yüzde 36 düşüşle 446 dolara gerilediğini belirtiliyor. Bu nedenden dolayı sektör temsilcileri, alıcıların İtalya’ya, üreticinin Mısır’a yöneldiğine dikkat çekiyor.

MAKAS 5 BİN 300 DOLARA ÇIKTI

Uluslararası piyasalarda altının kilosu Türkiye ile arasında fiyat farkı 5 bin 300 dolara çıktı ve rekor kırdı..Kaçak altın girişinde tarihi yüksek seviyelerin görülmesine yol açtığını dile getiren sektör temsilcileri, yurtdışından gelenlerin oluşan fark ile tatilini bedavaya getirdiğini aktardı. Arz ile ilgili sıkıntının sürdüğünü ve piyasayı adeta kaçak altının domine ettiğini dile getiren iş insanları, geçici dahi olsa altında kotanın kaldırılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde bugüne kadar edinilen kazanımların kaybedilme riski ile karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu.

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