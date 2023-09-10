3 aylık tatil sonrası maraton yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında diğer sınıflar için ise ilk ders zili yarın çalacak. Okullarda hazırlıklar tamamlanırken, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da okullara ulaştırıldı.

Bir diğer yandan, öğrenci güvenliği ile ilgili tedbirler de alındı.

Okul öncesi için ise, ilkokul 1 ve 9’uncu sınıfa başlayan öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül’de başladı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ilk ara tatil 13 - 17 Kasım tarihleri arasında yaşanacak. Tatil hafta sonu ile beraber 9 gün olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 22 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatil ise 8-12 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek ve yaz tatili başlayacak.