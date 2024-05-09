3 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Cinayet zanlısı koca Ebem ise gözaltına alındı.

Olay, Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde saat 17.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın şiddeti arttıkça Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından, cinayet zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatice Ebem'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının vefat haberini alan yakınları ise olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Mirza Ali Ebem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice Ebem'in cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.